TCDD Genel Müdürlüğüne atanan isim belli oldu Görevden alınan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı. Ayrıntılar Gelecek...

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