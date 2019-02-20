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TCDD Genel Müdürlüğüne atanan isim belli oldu

Görevden alınan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:30
TCDD Genel Müdürlüğüne atanan isim belli oldu

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı. 

Ayrıntılar Gelecek...

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:30
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