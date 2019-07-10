T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş personel alımı son dakika başvuruları

T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş. 8 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş alımlarının ne zaman yapılacağı ve T.C. Karayolları personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş. son dakika alımı 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur ve 300 Şoför olmak üzere toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Karayolları başvuru şartları neler? T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş personel alımı 2019.

T.C. Karayolları ve T.C. Dağıtım A.Ş. 8 Personel Alıyor. Haberin detaylarını ve haber hakkındaki son dakika gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. Adayların 9 ile 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercih yapmaları gerekmekte olup tercihler ÖSYM, aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu kamu personeli alımı gerçekleştirecek olup bu alımları gerçekleştirecek olan iki kurum da Karayolları Genel MüdürlüğüveTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’dür. İlgili iki kamu kurumu tarafından toplamda 8 kişi kamuda istihdam edilecek olup bu kurumların talep ettiği pozisyonlar ise şunlardır: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve avukat alımı gerçekleştirirken. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü de lisans mezunu avukat, memur, mühendis alımı gerçekleştirecektir.