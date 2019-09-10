TBO Global'den Etiyopya'ya iş ziyareti! Türk işadamlarının bölgeye yönelmesi büyük önem arz ediyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Türk işadamları; iklimi, verimli toprakları ve bol miktardaki hammadde kaynakları ile yabancı yatırımcılara elverişli imkanlar sunan Afrika'nın 2. büyük nüfusuna sahip Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bir iş ziyareti gerçekleştirdi.

Türk işadamlarının Etiyopya'daki yatırım ve ihracat olanaklarına dair formasyon alması amacıyla organize edilen ziyaret Turkish Business Office (TBO Global) ve Ortak Akıl Danışmanlık tarafından Etiyopya İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde organize edildi. İnşaat, tekstil, mobilya, makine gibi sektörlerde gerek müşteri gerek yatırım ortağı bulan firmalar açısından verimli geçen Etiyopya gezisinin 2020 yılı başında tekrarı planlanıyor.

İhracat ve yatırımlar için önemli adımlar atıldı

Ülkenin Kalkınma Bakanlığı, Yatırım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Endüstri Bölgesi Sanayi Başkanlığı, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileriyle ve büyük holdinglerin patronlarıyla görüşülen gezide katılımcı firmalar ikili görüşmeler yaparak yerel ortaklık ve distribütörlük anlaşmaları konusunda önemli mesafeler kat etti.

Şahin: Etiyopya, Türkiye dış ticareti için büyük fırsatlar barındırıyor

İş gezisinin düzenleyici ortaklarından TBO Global Kurucu Genel Başkanı Özkan Şahin Etiyopya ziyaretine ilişkin açıklamasında; "Etiyopya 105 milyonu aşan nüfusu, yatırım olanaklarını çekmeye başlaması, henüz tamamen kapitalist bir sisteme geçmemiş olması ve bunun hazırlıklarına başlamış olması sebebleri ile orada büyük şansımız bulunuyor. Etiyopya'nın büyük atılıma başlayacağı önümüzdeki aylarda Türk işadamlarının ülkeyi sıkça ziyaret ederek; yatırım, ihracat ve sosyal sermaye imkanlarını arttırması önem arz ediyor." dedi.

'Önümüzdeki yıl birkaç ülkeye daha açılacağız'

Senegal, Gana, Katar, İran gibi ülkelere iş organizasyonları düzenlediklerini belirten Şahin, iş geliştirme alanındaki operasyonlarına daha önce Körfez'de başladıklarını, sonrasında önümüzdeki yıllar için önemli yatırım ve ihracat fırsatları barındıran Afrika'ya yayıldıklarını söyledi. Son zamanlarda Endonezya, Malezya, Filipinler ve Çin gibi ülkelerde de Türk işadamlarının yatırım ve olanaklardan faydalanması için çalışma kararı aldıklarını vurgulayan Şahin, önümüzdeki yıl birkaç ülkeye daha benzer iş gezileri yapacaklarını aktardı.