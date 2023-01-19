TBMM’ye sunuldu! Yeni YÖK yasası neler getirecek?
YÖK kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. İşte yeni yasanın detayları...
Yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü çerçevesinde kadroya geçirilebilecek.
Teklife göre, vakıf üniversitelerin kapanması halinde yüzde 2 teminat ayırması gereken hallerde, banka teminat mektubu ile yerine getirilmesine imkan tanıyor.
Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin hükümler bulunuyor.
Türk-Japon Bilim be Teknoloji Üniversitesi kurulacak.
Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor.