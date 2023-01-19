  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM’ye sunuldu! Yeni YÖK yasası neler getirecek?
Gündem

TBMM’ye sunuldu! Yeni YÖK yasası neler getirecek?

YÖK kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. İşte yeni yasanın detayları...

Yeniakit Publisher
2023-01-19 16:39:00 -
TBMM’ye sunuldu! Yeni YÖK yasası neler getirecek?

Yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü çerçevesinde kadroya geçirilebilecek.

Teklife göre, vakıf üniversitelerin kapanması halinde yüzde 2 teminat ayırması gereken hallerde, banka teminat mektubu ile yerine getirilmesine imkan tanıyor.

Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin hükümler bulunuyor.

Türk-Japon Bilim be Teknoloji Üniversitesi kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23