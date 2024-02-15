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Gündem TBMM'nin Erzincan kararı Resmi Gazete’de
Gündem

TBMM'nin Erzincan kararı Resmi Gazete’de

Yeniakit Publisher
2024-02-15 01:09:00 -
TBMM'nin Erzincan kararı Resmi Gazete’de

Erzincan İliç’te meydan gelen maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.

Kaynak: İHA

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