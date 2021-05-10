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Gündem TBMM'den İsrail'e ortak kınama
Gündem

TBMM'den İsrail'e ortak kınama

İsrail'in Kudüs'te sivilleri hedef alması üzerine AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP ortak bildiri hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 21:23:00 - 2021-05-10 21:25:47
TBMM'den İsrail'e ortak kınama

TBMM'de bulunan 5 parti İsrail'in masum Filistin halkına Kudüs'te uyguladığı zulüm nedeniyle ortak bir bildiriye imza attı.

Siyasi parti gruplarının İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarını kınayan ortak bildirisi

İsrail'in, Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı’nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs’ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail’e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967’den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM’nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

TBMM olarak Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.

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Yorumlar

Asker

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ÜMÜT

HAYRET İKL SEFER HDP DE BİR ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMIŞ. EMİNİN BU RAMAZANI ŞERIFTE VE MÜSLÜMAN KÜRTLER DEN UY DEVŞİRMEK İÇİN .
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