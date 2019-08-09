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TBMM'den, FETÖ elebaşının iadesi için ABD'ye çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu- Ortak açıklamadan:-"FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"

09 Ağustos 2019 Cuma 17:25
TBMM'den, FETÖ elebaşının iadesi için ABD'ye çağrı

TBMM (AA) - AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla 4 parti ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin maruz kaldığı bir darbe girişimi ile en kanlı terör eylemini planlayan ve uygulamaya koyanların bu örgütün elebaşları ve mensupları olduğu gerçeğinin Türk yargısı tarafından tescil edildiği anımsatıldı.

Ortak açıklamada, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu hainlerin saldırısına maruz kalan Gazi Meclis tarafından, Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verilen mücadeleye işaret edildi; darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehit ile binlerce gazi rahmet ve minnetle anıldı.

"Başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere FETÖ mensuplarının, işlemiş oldukları suçların hesabını Türk adaleti önünde, evrensel hukuk ilkeleri temelinde vermeleri yönünde Türk milletinin güçlü iradesini yinelemek gayesi ile aşağıdaki hususları vurgulamak isteriz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen halen Amerika Birleşik Devletleri'nde serbestçe yaşamaya devam etmektedir. Terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, örgüt mensuplarına talimatlar vermektedir. FETÖ elebaşı, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir. Fetullah Gülen'in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye'ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez."


"FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört parti olarak paylaşmaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlüklere yönelik sarsılmaz inancına sahip çıkmaya devam edecektir. Meclisimizde bulunan dört parti grubunun, evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının, başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor, Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."






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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:25
  1. FETÖ Dört parti ortak açıklama
  2. TBMM'den FETÖ'nün iadeki

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