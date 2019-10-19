0553 313 94 23

TBMM'den CHP'ye yalanlama!

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’den TBMM’nin su almayı bıraktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 19:47
TBMM'den CHP'ye yalanlama!

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Hamidiye Su A.Ş.'den su almayı bırakan kurumların listesini açıklamış ve listede TBMM’de yer almıştı.

TBMM olarak eskiden beri almıyoruz

CHP’nin bu iddiasına TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan yanıt verdi. Turan, “TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hamidiye

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah27 dk önce
    İmamoğlu gelince HAMİDİYE abonesi olanlar kim, bu da açıklansın
  • MehmetMehmet33 dk önce
    Ne kadar AHLAKSIZ YALANCI bir partinsiniz ama genel başkanınız keMAL öyle ya başka ne beklenir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütünün "kimyasal silah" yalanı ortaya çıktı
  1. Terör örgütünün "kimyasal silah"..
  2. Gri listede 300 bin TL ödülle aranan..
  3. PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu..
  4. Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden..
  5. Medipol Başakşehir çıkışını sürdürdü
  6. Merkel ve Putin Ukrayna, Suriye ve..
  7. Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?
  8. Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
  9. HDP’li Mızraklı’ya bir darbe daha
  10. Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı takip
  11. TBMM'den CHP'ye yalanlama!
  12. Trump’ın ahlaksızlığı piyasaya düştü!..
  13. Süresiz nafaka savunucusu Nevşin..
  14. Roma’dan Cengiz Ünder ile ilgili yeni..
  15. Üstüne düşen kadın hayatını kararttı!
  16. Erdoğan: Bir kez daha derslerini aldılar
  17. Fehmi Koru 'Barış Pınarı Harekatı'nı..
  18. ABD'li yetkili açık açık itiraf etti:..
  19. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman..
  20. Okkalı kahve ne demek? Okkalı ne demek?
  21. Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu..
  22. Büyük ustayı on binler uğurladı
  23. İngiltere'de Brexit yine ertelendi
  24. Antalyaspor Gençlerbirliği maçı kaç..
  25. Anlaşma sonrası Putin cephesinden..
  26. Trabzonspor Gaziantep FK maçı kaç kaç..
  27. Trump'ın nezaketten yoksun tavrı..
  28. Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de..
  29. Trump'tan gündem bomba gibi mesaj..
  30. ABD Dışişleri Bakanlığı onayladı! 253..
David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

Günün Karikatürü

19 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!