TBMM'den CHP'ye yalanlama! TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’den TBMM’nin su almayı bıraktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Hamidiye Su A.Ş.'den su almayı bırakan kurumların listesini açıklamış ve listede TBMM’de yer almıştı. TBMM olarak eskiden beri almıyoruz CHP’nin bu iddiasına TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan yanıt verdi. Turan, “TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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