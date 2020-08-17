'TBMM'deki tüm siyasi partiler Joe Biden'a ortak deklarasyon yayınlamalı'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ABD'de 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti adayı olarak Trump ile yarışacak Joe Biden’ın hadsiz ifadelerini değerlendirdi.

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TBMM'deki tüm siyasi partileri ortak adım atmaya çağıran Doğan Bekin, "Joe Biden'ın Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmaya kalkışması kelimenin tam anlamıyla hadsizlik ve kendini bilmezliktir. Söz konusu hadsiz açıklamalara üstü kapalı bir şekilde muhatap edilmeye çalışılan muhalefet partileri başta olmak üzere, TBMM’de yer alan tüm siyasi partilerin bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayınlamaları artık kaçınılmazdır." dedi.

Türkiye tarihinde yapılan darbelere dikkat çeken Bekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki 12 Eylül askeri darbesinden sonra bazı belgeler ortaya çıktı. O dönemdeki ABD Ankara Büyükelçisi, ABD'ye çektiği şifreli bir mesajda, 'Buradaki askeri liderleri iyi tanıyoruz. Endişelenmek için hiçbir neden yok' demişti. Benzer şekilde 28 Şubat'ta da ABD'li yetkililerin açıklamaları vardı. Tüm bunlardan sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde de benzer aktörlerin rol aldığını çok iyi biliyoruz."