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Gündem TBMM'deki partilerden şehit askerler için başsağlığı mesajı
Gündem

TBMM'deki partilerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

Mecliste siyasi parti temsilcileri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:43:00 - 2021-03-04 19:45:25
TBMM'deki partilerden şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 9 asker şehit, 4 askerin yaralanması üzerine başsağlığı dilediler.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı olarak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yerlerinden de söz alarak, üzüntülerini dile getirdi.

Özkan, Altay, Bülbül, Çelik ve Tiryaki, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

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