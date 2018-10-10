0553 313 94 23

TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi

HDP'den ayrılan Barış Atay ile Erkan Baş'ın Türkiye İşçi Partisine geçmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) parti sayısı 9'a yükseldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:44
TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek, Türkiye İşçi Partisine geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.

24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Mengüllüoğlu ile Baş, partilerinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisine geçti. Böylece Türkiye İşçi Partisi, Meclisteki 9'uncu parti oldu.

Meclisteki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor. Mecliste 1 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:44
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. TBMM
  4. HDP
  5. Barış Atay
  6. Erkan Baş
  7. Türkiye İşçi Partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
    1. Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    2. Galatasaray'ın dev borcu belli oldu
    3. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    4. Balıkesir Belediyesi'nden destek..
    5. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    6. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    7. Endonezya'da depremin bilançosu..
    8. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    9. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    10. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    11. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    12. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    13. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    14. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    15. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    16. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    17. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    18. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    19. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    20. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?