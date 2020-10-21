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Aktüel TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor
Aktüel

TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:54:11 -
TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

TBMM (AA) - TBMM'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor.

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis'te "nöbetçi bakan" bulunuyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nöbetiyle başlayacak.

Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

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