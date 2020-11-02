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Aktüel TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi
Aktüel

TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi

Meclis'e, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:40:04 -
TBMM'de Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi düzenlemesi

TBMM (AA) - TBMM'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Başkanlığından yapılan duyuruda, Meclis yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2-30 Kasım tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

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