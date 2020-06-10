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TBMM'de koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir personelde koronavirüs çıkması üzerine Meclis Genel Sekreterliği’nin bulunduğu kat karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:48:00 -
TBMM'de koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

TBMM’de personelde koronavirüs çıkması nedeniyle Meclis Genel Sekreterliği’nin bulunduğu kat tamamen karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara vererek 2 Haziran’da tekrar çalışmaya başlayan TBMM’de salgın nedeniyle Meclis Genel Sekreterliği’nin bulunduğu kat tamamen karantinaya alındı.

Genel Sekreterlikte görevli olan bir personelde koranavirüs çıkması üzerine giriş ve çıkışların kapatıldığı katta görev yapan personel test yapıldıktan sonra evlerine gönderilmeye başlandı.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nun çalışmaları ise devam ediyor.

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