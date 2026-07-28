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Siyaset TBMM’de koltuk düzeni silbaştan: Yeni Parti geldi oturma düzeni değişti
Siyaset

TBMM’de koltuk düzeni silbaştan: Yeni Parti geldi oturma düzeni değişti

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TBMM’de koltuk düzeni silbaştan: Yeni Parti geldi oturma düzeni değişti

Parlamentosunda grubu bulunan parti sayısı yediye yükselen TBMM'de Genel Kurul oturma planı silbaştan değiştirilerek Yeni Parti milletvekilleri AK Parti’nin yanındaki sıralara yerleştirildi, CHP grubu ise MHP ile DEM Parti’nin arasındaki koltuklara oturdu.

Yeni Parti'nin kurulmasıyla TBMM’deki parti grubu sayısı 7’ye yükselirken, oturma düzeni de değişti.

İHA'nın haberine göre Yeni Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise CHP sıralarına oturdu.

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