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Gündem TBMM'de kabul edildi! Fahiş fiyat yapanlar şimdi yandı
Gündem

TBMM'de kabul edildi! Fahiş fiyat yapanlar şimdi yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:37:00 - 2024-05-24 00:04:23
TBMM'de kabul edildi! Fahiş fiyat yapanlar şimdi yandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar arttı, stokçulukta ısrar edenlere kapatma cezası geldi.Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cezalar 12 milyona liraya kadar çıkıyor

AK Parti'nin hazırladığı kanunla fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi.

Ayrıca stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.
Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza uygulanacak.

Aldatıcı reklamın önüne geçilecek

Düzenlemede aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımlar da yer alıyor.
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Buna göre tüketici etkin bir şekilde korunacak. Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.

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