TBMM'de çer çöp medyanın uyduruklarını hiç eden görüntü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam ediyor.

Seçime AK Parti listesinden giren HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da kürsüye çıkıp yemin metnini okudu.

HÜDA PAR'ı hedef almışlardı

Millet İttifakı'nın HDP ile ortaklığını ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yapılan desteklerin üzerini örtmek isteyen muhalif medya, seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı yalanını ortaya atmış, iddia parti kaynakları tarafından reddedilmişti.

Zekeriya Yapıcıoğlu yalanlamıştı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde TBMM'de yapılacak milletvekili yemin töreniyle ilgili, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" demişti.