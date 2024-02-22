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Gündem TBMM'de Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar kabul edildi
Gündem

TBMM'de Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar kabul edildi

Yeniakit Publisher
2024-02-22 00:30:00 -
TBMM'de Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Azerbaycan ve Katar'la yapılan anlaşmalar kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, alınan karar gereğince 27 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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