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Gündem TBMM'de 'ana dil' gerginliği
Gündem

TBMM'de 'ana dil' gerginliği

Yeniakit Publisher
2023-12-19 01:14:00 -

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşme sırasında 'ana dil' tartışması çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında "ana dil" tartışması yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk'ün Başkanlık Divanı'nı terk etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Öztürk'ün yerine AK Partili katip üye Havva Sibel Söylemez'in divana gelmesiyle görüşmelere devam edildi.

"Evine gidip konuşsun"

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice Noel kutlaması yapması üzerine "ana dil" tartışması yaşandı. Arslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Ayyüce Türkeş tepki gösterdi. Lütfü Türkkan, "Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi" derken; Ayyüce Türkeş, "Herkes Türkçe konuşacak" ifadesini kullandı.

İYİ Parti tepki gösterdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki göstererek "Anayasaya aykırı bir konuşma yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun amacının da ideolojik olduğu çok ortada. Sayın Başkan sizin tutumunuzla ilgili olarak da burada Kürtçe konuşulmasını ayetle mukayese etmek doğru olmadı" dedi.
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"Türkçe konuşmak zorundayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da söz alarak "Dilden maksat anlamak ve anlaşılmaktır. Dünyada binlerce dil var. Her dil saygındır. Muhteremdir... Dilimiz Anayasa'ya göre Türkçedir. Burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Bunun dışında hangi dilden konuşursanız konuşun herkes bu dilleri bilmek durumda değil" dedi.

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