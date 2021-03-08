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Gündem TBMM yeni torba kanun teklifini görüşecek
Gündem

TBMM yeni torba kanun teklifini görüşecek

Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada torba kanun teklifi ve uluslararası anlaşmalar ve yap işlet devret porjelerine ilave teminat verilmesi ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 03:54:00 - 2021-03-08 04:02:07
TBMM yeni torba kanun teklifini görüşecek

Meclis Genel Kurulu yeni haftada ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" için mesai yapacak.

Teklife göre, ihalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, yap-işlet-devret modelli projelere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilave teminat sağlayabilecek.

Finansmanı yurt dışından sağlanan yap işlet devret projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı idareler tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık da taraf olabilecek. Bakanlık bu kapsamda söz konusu anlaşmalara yabancı kreditörler tarafından sağlanacak finansmana ilave teminat verebilecek.

Teklifle ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın finansman açığının hazine tarafından üstlenilme süresi 2023 sonuna uzatılacak. Kaçak olduğu tespit edilen buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanlar artık kesime sevk edilmeyecek ve karantinaya alınacak.

Ayrıca mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Genel Kurul'da uluslararası anlaşmalar da ele alınacak.

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