TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş: Türkiye yolundan sapsın istiyorlar

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Türk lirasında yaşanan değer kaybının, gelişen birçok ülke para biriminde görüldüğünü vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "döviz kurlarındaki artışlarla" ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine yönelik önerisi ele alındı.

"Reel sektörün dış borcunun yönetilemez olduğu" şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıldığını anlatan Savaş, bu durumun gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

'Büyük Türkiye idealinden uzaklaşsın istiyorlar'

Savaş, "Bu ekonomik ve siyasi operasyonlarla devlet yönetimi el değiştirsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yolundan sapsın, milletimiz büyük Türkiye idealinden uzaklaşsın istiyorlar. Güçlü Meclis, siyasi iktidar ve güçlü ekonomiyle bu oyunların da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.