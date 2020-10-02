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Aktüel TBMM Karma Komisyonundan Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı
Aktüel

TBMM Karma Komisyonundan Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Çelik'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ: - "Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporu çerçevesinde Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:57:02 -
TBMM Karma Komisyonundan Bağımsız Milletvekili Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

TBMM (AA) - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olarak Karma Komisyon başkanlığını da yürüten Bozdağ, "Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Çelik hakkındaki dokunulmazlık dosyasını görüşerek karara bağladı. Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporu çerçevesinde Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir. Bundan sonra takdir Genel Kurulundur. Komisyon, çalışmasını bu çerçevede sonuçlandırmıştır." dedi.

Bozdağ, komisyon üyesi bir milletvekilinin çekimser oy kullandığını, Tuma Çelik'in komisyona katıldığını, sözlü savunmasını yaptığını, 17 sayfalık savunmasının okunduğunu belirtti.

Tuma Çelik hakkındaki iddiaların yargı sürecinde devam ettiğini anımsatan Bozdağ, komisyonun, dosyanın esası hakkında bir karar verme durumunda olmadığını söyledi.

Bozdağ, yeni dokunulmazlık dosyalarının gündemde yer alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine Karma Komisyon'da yüzlerce dokunulmazlık dosyasının olduğunu, bu dosyaların zaman zaman değerlendirildiğini, şu anda komisyonun gündeminde yeni bir dosya bulunmadığını kaydetti.



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