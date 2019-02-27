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TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: “Türkiye üzerinde emelleri olanların kötülükleri bitip tükenmedi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, Türkiye üzerinde kötü emel sahibi olanların emellerinin bitip tükenmediğini belirterek, "Birileri bizim Cumhur İttifakı olarak beka sözümüzü hafife alıyorlar.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: “Türkiye üzerinde emelleri olanların kötülükleri bitip tükenmedi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, Türkiye üzerinde kötü emel sahibi olanların emellerinin bitip tükenmediğini belirterek, "Birileri bizim Cumhur İttifakı olarak beka sözümüzü hafife alıyorlar. Biz MHP ile ülkenin bekası ve istikbali için ittifak kurduk. Bugün Bursa’da HDP, Büyükşehir ve ilçelerde aday çıkartmadı. Bursa’da HDP, CHP’nin adayını neden destekliyor. Siz, Türkiye’nin değişik yerlerinde HDP’ye niye destek veriyorsunuz. Biz bu soruyu soruyoruz" dedi.


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Mudanya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve partililerin ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mudanya İlçe Başkanlığı oldu. MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz’ı ziyaret eden Çavuşoğlu, “Bu ittifak Türkiye’nin bekası ve istikbaline ilişkin milletimizin ortaya koyduğu bir durumdur. Bugün birileri bizim cumhur ittifakı olarak beka sözümü hafife alıyorlar. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum bize şunu gösteriyor; Türkiye üzerinde kötü emel sahibi olanların emelleri bitmedi ve tükenmedi. Biz MHP ile ittifak kurduk, bu ülkenin bekası, istikbali için destekliyoruz. MHP-AK Parti’yi, AK Parti-MHP’yi bunun için destekliyor. Bugün Bursa’da HDP, Büyükşehir ve ilçelerde aday çıkartmadı. Bursa’da HDP, CHP’nin adayını neden destekliyor. Siz, Türkiye’nin değişik yerlerinde HDP’ye niye destek veriyorsunuz. Biz bu soruyu soruyoruz" dedi.



“Marmarabirlik buradaki zeytin üreticilerimizin çatı kuruluşu”


Çavuşoğlu ve beraberindekiler MHP İlçe Başkanlığı programının ardından Mudanya Marmarabirlik yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çavuşoğlu, “Bursa, göz kamaştıran bir ilimiz. Gerek tarım kapasitesi ve ürünleriyle, gerek turizm, gerek kültür, gerekse sanayi ve ticaretiyle parmakla gösterilen bir kentimiz. Türkiye ve dünya için değer üreten bir şehrimiz. Hepimizin ortak paydası burada. Bursa’mızın değerine değer katan ürünlerden bir tanesi de zeytin. Zeytin ile markalaşmış, kalitesi ve standartları ile dünyada önemli bir ivme yakalamış bir yer Bursa. Marmarabirlik’te buradaki zeytin üreticilerimizin çatı kuruluşu. Yaklaşık 30 bini aşkın üyesiyle, gerçekten son yıllarda başarılı çalışmaları ve faaliyetleriyle üreticisine imkanlar sunan, kalite ve pazarlama alanında pazarı çeşitlerinden kooperatif olma özelliğini muhafaza ediyor. Siyasetçiler olarak, Marmarabirlik’in ve Bursa zeytinin marka değerini yükseltmek için, Marmarabirlik’in kamusal alandaki görünürlüğünü ve pazarını arttırmak için bizde üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Zaman zeytinde gübre zamanı. Zeytin üreticimize önümüzdeki bir yıla ilişkin bir vade ve sıfır faizle ihtiyaç duyulan organik gübre çeşitlerini üreticiye sundukları için teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin üreticimize daha da fazla çeşitlendirilmesini ve yükseltilmesini talep ettiğimizi ifade ediyorum” diye konuştu


Mudanya Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ise, “Marmarabirlik’in en geniş ve en büyük kooperatifiyiz. Bu yıl zor bir yıldı. Zeytincinin teminatı olan Marmarabirlik tüccarın ve mahsendeki zeytinin prim yapmadığı dönemde gücümüzü sonuna kadar kullanarak rekor bir alım gösterdik. 15 bin ton civarındaki alımın tutarı 110 milyon TL civarındaydı. Bunun yüzde 80’ini ödedik. Kalan yüzde 20’lik kısmı önümüzdeki 35-40 günlük süre zarfında ödenecek. Sizin hep yanımızda olduğunuzu hissettik ve desteklerinizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.



"Mudanya’da mesafe kat ettik"


Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal ise, “Uzun süreden beri sahadayız. Çok ciddi mesafe kat ettik. Sizler bize güvendiniz. Bizde bu güveni teşkilat arkadaşlarımızla beraber mahcup olmamak için çalışıyoruz. Mudanya’nın bir değişime ihtiyaç olduğunu vatandaşlarımız da çok net olarak ifade ediyor. CHP ve diğer partilere oy vermiş çok yoğun bir kitle Mudanya’nın geleceğinin bizimle ve MHP ile daha iyi olacağına inanıyor. İnşallah Allah bizleri mahcup etmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Mudanya’nın emin ellerde olduğunu müjdesini 31 Mart tarihinde veririz” açıklamasında bulundu.


MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz ise, Çavuşoğlu’nun ziyaretinde şunları söyledi:


“Duygularımıza tercüman oldunuz. Bizde aynı duyguları yaşıyoruz. Allah nasip ederse biz Mudanya’yı kimseye bırakmayacağız. Birliktelikle beraber Mudanya’yı bu insanlarda alacağız. Davamıza inan adamlarız. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Hep birlikte inşallah burayı Cumhur İttifakı adayına kazandıralım.”


Çavuşoğlu, Mudanya’da bir dizi ziyaretlerde bulunduktan sonra son olarak Ülkü Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahalledeki vatandaşlar, Çavuşoğlu’na büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
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