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Kadın - Aile TBMM heyeti kadınların yanında
Kadın - Aile

TBMM heyeti kadınların yanında

TBMM'nin Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:08:00 -
TBMM heyeti kadınların yanında

TBMM'nin Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

"Gaziantep-Diyarbakır Çalışma Ziyaretleri" kapsamında kente gelen Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Sözcüsü AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Oğuzeli ilçesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi ve Nar İşleme Tesisini gezdi.

Çalık, gazetecilere, Komisyonun 4 aylık çalışma sürecinin sonuna yaklaşıldığını söyledi.
Saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çalık, "Ankara'da özellikle şiddet mağduru kadınlarımız için maruz kaldığı şiddet sonrası izlenecek yola istinaden bir tatbikat yapıldı, adliyemizde, konuk evleriyle ilgili tatbikat yapıldı. Bu süreci İstanbul'da takip ettik ve şimdi Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kadının güçlendirilmesi, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve şiddetle mücadele için yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek istedik." dedi.

Çalık, Türkiye'nin yasal düzenlemeler noktasında iyi düzeyde olduğunu belirterek, dünyanın en büyük sorunlarından olarak gördükleri kadına şiddetteki mücadelenin kontrolü için Anadolu'da birtakım ziyaretlerde bulunduklarını dile getirdi.

 

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Yorumlar

456

hadi hayırlısı ne meclis çalışıyor ne ülkede kurumlar dönüyor böyle pasik bir yönetim hükümet tarihte yoktu güya herşey hızlı olacaktı sözde
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