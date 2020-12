TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

TBMM (AA) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren, her türlü izandan, hukuki ve teknik dayanaktan yoksun kararını kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına değinerek, tek taraflı yaptırımlar içeren, her türlü izandan, hukuki ve teknik dayanaktan yoksun kararı kınadıklarını ve reddettiklerini söyledi.

Türk milletinin, haklarında keyfi kararlar alınan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve diğer bürokratların yanında olduğunu belirten Kalaycı, "Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır ve öyle de kalacaktır. Türkiye, milli güvenliğini ve milli bekasını müdafaa etmek için gerekli tedbirleri almaya ve savunma sanayisinde destan yazmaya devam edecektir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik ve toplumsal hayatı olumsuz etkilediğini dile getiren Kalaycı, Türkiye'nin, salgının ekonomi ve toplum kesimleri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bir dizi tedbiri süratle uygulamaya koyduğunu söyledi. Kalaycı, salgına ilişkin dün açıklanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bu konularda MHP olarak tam destek verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda, iş ortamının iyileştirilmesi konusunda reform niteliğinde çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve bu alanda ilerlemeler kaydedildiğini anımsatan Kalaycı, "Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda, Türkiye genel sıralamada 190 ülke arasında 2017 yılında 58'inci, 2018 yılında 43'üncüyken 2019 yılında 33'üncü sıraya kadar yükselmiştir." dedi.

- "Yatırım amaçlı gelen sermayenin ülkesine bakmayız"

Kalaycı, MHP'nin, Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi için yapılan çalışmaları ve başlatılan yatırım seferberliğini desteklediğini belirterek şöyle devam etti:

"Uygulanmakta olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı önemli buluyoruz. Hukuk normlarında, vergilemede ve bürokratik işlemlerde yatırım için her bakımdan öngörülebilir, istikrarlı ve güvenilir bir ortam oluşturulmasını, daha fazla uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilebilmesi için etkin bir tanıtım yapılmasını savunuyoruz. MHP olarak yatırım amaçlı gelen sermayenin kimin olduğuna, ülkesine bakmayız. Bizim için önemli olan Türkiye'nin milli menfaatleridir. Bizim için asıl olan, yerli ya da yabancı sermayeyle yapılan yatırımların teknolojik getirisi, katma değeri, üretim ve istihdama katkısı, özellikle de üretilen ürünlerin yerli ve milli olmasıdır. Ülkemizde, yerli ve milli üretim konusunda, yerli ve yabancı sermayeyle gerçekleştirilen birçok uygulama söz konusudur. Bunlardan, başta savunma sanayisinde gerçekleştirilen ürünler dünya çapında örnek gösterilmekte, gıpta edilmektedir. Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa edilmektedir. Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında, şampiyonlar liginde yer almasından milletimiz gurur duymaktadır. Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen milli helikopter motoru, İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, zırhlı araçlar ve silahlar milletimizin göğsünü kabartmaktadır."

Kalaycı, son yıllarda Türkiye hakkında dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine sıklıkla maruz kalındığına işaret ederek, "İletişim Başkanlığı, Türkiye'ye yönelik dezenformasyon ve kara propagandayla mücadele etmek, devlet ve vatandaş ilişkisini daha da güçlendirmek gibi görevleriyle üstlendiği sorumluluğu kendi alanında başarıyla yerine getirmekte, ulusal ve uluslararası toplumla doğru bilgileri belgeleriyle birlikte paylaşmaktadır. Türkiye'nin yükselişi, barış ve çözüm odaklı politikaları, insani değerleri ve evrensel adaleti merkezine alan haklı yaklaşımı, insanlığı tehdit eden birçok terör örgütüyle mücadelesi tüm dünyaya anlatılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "En son Haçlı Seferi bu ülkeye 15 Temmuz gecesi yapılmıştır"

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, bugün de Haçlı Seferlerinin devam ettiğini ancak şekil, kılık değiştirdiğini söyledi.

Yıldırım, "En son Haçlı Seferi bu ülkeye 15 Temmuz gecesi yapılmıştır. FETÖ, bizim insanımızı devşirmiştir; en zeki insanlarımızı bulmuş, milletten parayı toplamış, 40 yıl, 50 yıl özenle yetiştirmiş ve bir gecede bu ülkeyi zapt etmeye kalkmışlardır. İşte, o gecede Haçlı Seferlerine ilk darbeyi vuran siyasi lider, değerli Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'dir." diye konuştu.

Yıldırım, o gece selalarla, ezanlarla Türkiye'yi ayağa, kıyama kaldıran, haçlıya karşı direnci artıran Diyanet İşleri Başkanlığının bütün kadrolarına teşekkür ederek, "O gece bu Gazi Meclis 2. 'gazi' unvanını almıştır. Burada direnen, tavır koyan bütün milletvekili arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekillerin kürsüden zaman zaman "Diyanet kapatılsın, camilere para vermeyelim, bu camiler ne işe yarar, bu Diyanet şöyle kötü, böyle kötü…" şeklinde değerlendirmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, "Bazı kurumların tartışılmasının kimseye faydası yoktur; ne Kızılayın ne Diyanetin tartışılmasının faydası kimseye yoktur." dedi.

- "Hiç kimse bize rol biçmesin"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu da ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına değinerek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve diğer kamu görevlilerinin bunu ellerinin tersiyle itmesini istedi.

Bir devletin kimden silah alacağını bir başka devletin belirleyemeyeceğini vurgulayan Vahapoğlu, "ABD'ye bu konuda cesaret veren, bizim içinde bulunduğumuz NATO birlikteliği de buna imkan sağlamaz. Çünkü NATO'nun hiçbir belgesinde, ABD Türkiye Cumhuriyeti devletinin tek tedarikçisi olarak gösterilmemektedir. Biz bağımsız bir devletiz, istediğimizden istediğimiz şekilde alırız, ihtiyacımız neyse. Hiç kimse bize rol biçmesin." dedi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da bütçenin "iki kefeli bir terazi" gibi olduğunu söyledi.

Bütçelemenin ise bu iki kefenin makul ve mantıklı bir biçimde dengelenmesini esas alan öngörüye dayalı faaliyetler bütünü olduğunu dile getiren Karakaya, "Devlet, üzerine düşen görevleri, kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için gider yapmak, harcamalarda bulunmak zorundadır. Bu nedenledir ki bütçede giderler veya harcamalar öncelikle sunulur." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınayan Karakaya, ABD'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uyguladığı yaptırımların Türkiye'nin milli savunma sanayisinin temellerinin oluşmasına neden olduğunu anımsattı. Karakaya, "Bugün tüm dünyada gıptayla bakılan bir seviyeye geldik. Onun için bu bir yara değil ancak öldürmeyen yara her zaman için güçlendirecektir. Allah'ın izniyle öldürecek yarayı da açmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ortaya çıkardığı, milli iradenin doğrudan tecelli etmesine vesile olan ve kutlu değerlerin buluşma noktası haline gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, büyük Türk milletinin bugününe sahip çıkmaya, geleceğini ise kurmaya devam edeceğini söyledi.

Bu sistemin ana omurgasını güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayelerinin oluşturduğuna işaret eden Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü bütçesi olma özelliğini taşıyan 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, "2020 yılı bizlere bir kez daha göstermiştir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hızlı karar alma mekanizmalarıyla Türkiye'yi hedef alan oyunları bir bir bozmuş, Türk milleti üzerinde yapılan hesapları tek tek bertaraf etmiştir. Bunun son örneği ise ABD'nin aciz çırpınışlarla almış olduğu yaptırım kararıdır. Buradan bu vesileyle de ABD'nin S-400 yaptırım kararıyla savunma sanayimizi abluka altına alma çabalarını kınıyor, bu kararı tanımıyor, ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni önemsediklerini vurgulayan Ersoy, "Çünkü atılan her milli adım Türk'e kin besleyenleri rahatsız etmekte, gösterilen her milli duruş Türkiye Cumhuriyeti'ne hasım olanları alaşağı etmekte, Türk milletinin çıkarlarını korumaya yönelik beyan edilen her irade zilletin membasını kurutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türk savunma sanayisinin son yıllarda gösterdiği başarının takdire şayan olduğunu belirterek, "Üretilen yerli ve milli silahlarımız bir sonucun ürünü olmaktan çıkmış, dünyanın dört bir yanında sonucu belirleyen silahlar haline gelmiştir. Bu gurur hepimizindir, bu onur büyük Türk milletinindir." diye konuştu.