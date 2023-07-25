TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin genel görüşme talebi reddedildi

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’de yapılan yoklama ile açıldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, olağanüstü toplantı için gereken 200 kişiye ulaşılması üzerine genel kurula gelerek oturuma katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri izlemek için Genel Kurula geldi.

CHP’nin genel görüşme talebi reddedildi

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın yönettiği oturum, muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerin okunmasıyla başladı. Müzakerelerin sonunda, yapılan açık oylamada genel görüşme açılması önergesi reddedildi. Önerge için 491 milletvekili oy kullandı. 234 milletvekili kabul oyu kullanırken, 257 milletvekili ise ret oyu kullandı. CHP Grubu’nun, Meclis çalışmalarının devam etmesine ilişkin önergesi de reddedildi. Oylamaların ardından, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis’in 1 Ekim'e kadar tatile girdiğini duyurdu. Bu açıklamayla TBMM çalışmaları 1 Ekim 2023’e kadar tatil edildi.