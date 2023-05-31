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Gündem TBMM Genel Kurulu 28. Dönem Milletvekillerinin yemin töreni için Cuma günü toplanıyor
Gündem

TBMM Genel Kurulu 28. Dönem Milletvekillerinin yemin töreni için Cuma günü toplanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-31 00:01:00 -
TBMM Genel Kurulu 28. Dönem Milletvekillerinin yemin töreni için Cuma günü toplanıyor

Milletvekili genel seçim kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nun, 28’inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacağı duyuruldu.

TBMM Başkanlığınca yapılan açıklamada, “TBMM İçtüzüğü’nün, 3’üncü maddesinde yer alan, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır’ hükmü gereğince TBMM Genel Kurulu, 28’inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacaktır” bilgisi paylaşıldı.

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