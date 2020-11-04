TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin "TRT'nin gelirleri ve kullanım alanları"na ilişkin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TRT'nin bünyesinde 16 televizyon kanalı, 17 radyo kanalı, 3 basılı dergi ve dijital mecralar bulundurduğunu belirterek, kurumun bu geniş yayın ayağına rağmen izlenme oranlarında alt sıralarda yer aldığını ileri sürdü.

Öztürk, TRT'nin elektrik faturaları başta olmak üzere birçok gelir elde ettiğini ancak harcamalarının şeffaf olmadığını savundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TRT'de yayımlanan dizilerin 100'den fazla ülkeye ihraç edildiğini, bunun sadece maddi getirisinin değil, manevi getirisinin de olduğunu kaydetti.

Elektrik faturalarındaki TRT payının 1960'tan beri devam ettiğini dile getiren Canbey, daha önce yüzde 3 oranında alınan payın yüzde 1,1'e düşürüldüğünü söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin "4 Kısım 2016 yılındaki tutuklamalara" ilişkin grup önerisi üzerinde söz alarak, Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin "siyasi bir darbeyle rehin alındığını", yargının partilerine karşı bir "sopa" olarak kullanıldığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana darbeciler ve derin yapılarla mücadele ederek bu günlere geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de demokratik hukuk devleti olduğunu dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclisin bombalandığı sıralarda HDP'li milletvekillerinin TBMM'ye geç saatlerde geldiklerini belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hayatın her döneminde darbecilere karşı olduklarını, bombaların atıldığı gece de olası provakasyonlardan dolayı gelemediklerini, bu durumun sorumlusunun da AK Parti'nin kendilerine yönelik politikaları olduğunu savundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın açıklama ve davranışlarının yargı makamlarınca suç olarak değerlendirildiğini ve sürecin bu şekilde başladığını ifade etti. Siyasetçilerin terör ve teröristle arasında mesafe koyması gerektiğine işaret eden Tunç, aksi takdirde hiçbir hukuk devletinde bu davranışların kabul edilmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

CHP'nin "tarımsal üretimin sürdürülebilirliği"ne ilişkin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarımda dışa bağımlı politikalar izlendiğini, bunun sonucunda tarım üreticilerin mağdur olduğunu iddia etti. Hükümetin "paramız var ki ithal ediyoruz" anlayışıyla hareket ettiğini öne süren Barut, dövizin yükselmesiyle Türk lirasının da işe yaramayacak hale geldiğini savundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, hükümet olarak 18 yıllık iktidarlarında tarımı önceleyen, birikmiş sorunlarını çözen ve üretimin sürekliliğini sağlayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Kılıç, Türkiye'nin tarım ihracatının da ithalatından fazla olduğunu, aksi yönde yapılan açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından depremde alınması gereken tedbirlere ilişkin 5 siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri seçildi.

Daha sonra, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.



