TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, bu hafta ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ele alındı.

AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatleriyle ilgili grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı.

Kanunun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde Meclis Genel Kurulu, çalışma günü dışında 19 Haziran Cuma günü de mesai yapacak.

İYİ Parti, "gazilere destek ödemesi yapılması" ile ilgili grup önerisini, Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, AK Parti Genel Merkezi önünde yaşanan olayın vicdanları yaraladığını, gazilerin darbedildiğini öne sürdü.

Öneri üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan paranın nerede olduğunun bilinmediğini iddia ederek, "Paralar Hazinede mi vakfın hesabında mı bilmiyoruz? Ama vakıf nerede, ne yapar biliyoruz. Vakıf hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerinden söz alarak, bahse konu paranın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabında olduğunu belirtti. Turan, "Konuşmacı arkadaşlar bizi bu konuda itham edeceklerse önce geçmiş yıllarda gazilerimiz için yaptıkları, bizi de gazilerimizi de yaralayan ifadeleri revize etmek durumunda." diye konuştu.

Turan, eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın daha önceki 696 Sayılı KHK'nin 121. maddesi ile ilgili, "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır." sözlerini hatırlatarak, "Bu üsluptan, gazileri kollayan bir üsluba gelen CHP'yi alkışlıyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Şehitler için para topladınız, vermiyorsunuz." iddiasında bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, bu konuşmalar üzerine "Gazilerimiz, milletimizin haysiyet abideleridir, şeref abideleridir. Biz de gazilerimizden yanayız. Allah gazilerimize yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi. Ayrıca HDP'nin vekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi, CHP'nin çay üretimindeki sorunlar hakkında verdiği grup önerileri de reddedildi.

Genel Kurulda grup önerilerinin ardından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.



