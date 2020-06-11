TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eş cinselliğe yönelik sözlerini eleştirmesi üzerine, "Diyanet İşleri Başkanı, Allah'ın kelamını, bundan önce bu işleri yapanların nasıl helak olduğunu ifade etmiştir. Şimdi sizden mi korkacağız, Allah'ın ayetini savunmayacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, "tarımsal üretimde kullanılan pestisitler"le ilgili grup önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, partisinin önerisi üzerinde söz alarak, pestisitlerin, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak veya zararlarını azaltmak için kullanılan kimyasal karışımlar olduğunu anlattı.

Verim artışı için pestisitlerin orantısız kullanımının, kalıntı sorunu yarattığını belirten Nuhoğlu, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını neticesinde halkın sağlığı, sağlıklı gıdaya erişim hayati derecede önem arz eder duruma gelmiştir. Bu nedenle maalesef halen biz kimyasal maddelerle zehirlenmeye devam ediyoruz. Pestisitler, akut ve kronik hastalıklara sebebiyet vermektedir. Türkiye nüfusunun yarıya yakını, 38 milyon kişi kronik hastalıklardan yakınmaktadır." diye konuştu.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, pestisitlere ilişkin yönetmeliğin, dünya örneklerinin ilerisinde olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda veri tabanı oluşturduğunu ve bunların izlenebilirliğinin de sağlandığını kaydetti.

Hasat öncesi, sonraki süreçte ise pazar ve hallerde pestisit denetimlerinin yapıldığını ifade eden Kılıç, "2002'de Türkiye'de kullanılan toplam pestisit miktarı 170 bin tondu. Bugün 40 bin ton. Pestisit kullanımımız yüzde 65'in üzerinde düştü. Hiç kullanmasak olur mu? Olmaz. Kullanmadığımızda yıllık üretim kaybı aşağı yukarı 40 milyar liranın üzerindedir. Kontrollü, insan, çevre, hayvan ve bitki sağlığını gözeterek bu süreci en iyi şekilde takip eden sistemle bunu yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Partinin grup önerisi kabul edilmedi.

- "Allah'ın ayeti ne diyorsa arkasındayız"

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin, "baroların ve meslek birliklerinin işleyişlerinin" araştırılmasına yönelik grup önerisinin bugün ele alınmasına dair önerisi görüşüldü.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin grup önerisi üzerindeki konuşması sırasında, Diyanet İşleri Başkanlığının devletin kurumu olarak görev yaptığını ancak laik sistemde bunun doğru olmadığını savundu.

Bir hukukçu olarak, iktidarı hukuk yoluna davet etmek istediğini belirten Kerestecioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sözlerine ilişkin "O, LGBT'lileri insan saymadığı için 'Eş cinselliğin lanetlendiği ve hastalığı da beraberinde getirdiği' ifadesini kullandı. Pandemi sürecinde Diyanet İşleri Başkanı'ndan beklenen laf bu muydu?" dedi.

Kerestecioğlu, AK Parti'li milletvekillerinin kendisine tepki göstermesine, "O zaman bunun sonrası gaz odalarıdır." karşılığını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kerestecioğlu'nun sözlerine yönelik, "Siz ne kadar savunuyorsanız biz de o kadar bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ayet okunmuş, Allah'ın ayeti ne diyorsa onun arkasındayız. Siz başkasını savunun." diye konuştu.

AK Parti'nin muhafazakar, demokrat bir parti olduğunu dile getiren Muş, "Diyanet İşleri Başkanı da Allah'ın kelamını, bundan önce bu işleri yapanların nasıl helak olduğunu ifade etmiştir. Ayette açıktır, sabittir, Lut Kavmi'nin başına gelenleri ifade etmiştir. Şimdi sizden mi korkacağız, Allah'ın ayetini savunmayacağız." dedi.

Genel Kurulda HDP'nin grup önerisinin yanı sıra CHP'nin "işsizlik oranı" konusundaki araştırma önergesinin öncelikli görüşülmesine yönelik grup önerisi de kabul edilmedi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.