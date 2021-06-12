  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor
TOGG'da son durum! Fotoğraf paylaşıldı
İtalya-Türkiye maçını sallayan kare
90 firariye şafak baskını
Gündem TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor
Gündem

TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor

Aileye ilişkin mağduriyetler, Türkiye Aile Birliği Platformu üyesi STK temsilcileri, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis’in katılımıyla düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 09:42:00 -
TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türkiye Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, toplantıya ilişkin şunları dile getirdi: “Perşembe günü 16.00 da başlayan ve tam 4 saat süren toplantıda, süresiz nafaka, çocuk haczi, velayet, aile mahkemeleri sorunları, fiili ayrılık süreleri, 6284 Sayılı Kanun konuları hakkında verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu görüşme sonucunda 4’üncü Yargı Paketi’nde çocuk haczinin olacağı, 5’inci yargı paketinde de aileyi ilgilendiren konuların yüzde 90’ının çözüleceği izlenimini aldık.

Bundan dolayı olumlu sonuçların çıkacağı bir görüşme oldu. Bizler bütün aileyi ilgilendiren sorunları tek tek anlattık. Çözüm önerilerimizi de sunduk. Bununla ilgili üç milletvekili de notlarını aldılar. Bu notları ilgili toplantılarda paylaşacaklarını dile getirdiler.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay