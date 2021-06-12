TBMM çatısı altında mağduriyetler gideriliyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, toplantıya ilişkin şunları dile getirdi: “Perşembe günü 16.00 da başlayan ve tam 4 saat süren toplantıda, süresiz nafaka, çocuk haczi, velayet, aile mahkemeleri sorunları, fiili ayrılık süreleri, 6284 Sayılı Kanun konuları hakkında verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu görüşme sonucunda 4’üncü Yargı Paketi’nde çocuk haczinin olacağı, 5’inci yargı paketinde de aileyi ilgilendiren konuların yüzde 90’ının çözüleceği izlenimini aldık.

Bundan dolayı olumlu sonuçların çıkacağı bir görüşme oldu. Bizler bütün aileyi ilgilendiren sorunları tek tek anlattık. Çözüm önerilerimizi de sunduk. Bununla ilgili üç milletvekili de notlarını aldılar. Bu notları ilgili toplantılarda paylaşacaklarını dile getirdiler.”

