TBMM Başkanı Şentop'tan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, "Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim." mesajını paylaştı.