TBMM Başkanı Şentop'tan, Kültür ve Sanat Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan öğrencilere tebrik

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası öğrenciliğin her geçen gün yaygınlaştığını, çeşitli imkanlarla öğrenci hareketliliğinin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğini ve şartların iyileştirilmesini dikkatle takip ediyor." dedi.

Şentop, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Uluslararası öğrencileri selamlayan Şentop, "Ailelerinizden ve memleketlerinizden uzakta gurbeti en derinden yaşayan kişiler olarak sizlere ülkemizde aile muhabbeti, ev sıcaklığı sağlayabilmek bizler için çok önemli." dedi.

Uluslararası öğrencilerin, en büyük ve en üstün zenginlik olan ilim için yuvalarından ayrılarak Türkiye'yi mesken tuttuğunu söyleyen Şentop, "Sizler, bizlere farklı coğrafyalardan emanet edilen, kıymeti harbiyesini belirlemeye imkan bulunmayan nadide taşlar gibisiniz. Sizlerin değerine değer katmak, güzelliklerinizi işleme imkanı sunarak parıldamanıza vesile olmak bizlerin sorumluluğundadır. Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar sizlerin istikbalini ve ülkeleriniz ile Türkiye arasında kuracağınız farklı alanlardaki bağları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin, Türkiye ile geldikleri coğrafyalar arasında her bir alanda kadim ve köklü bağları sürdürecek, yeni bağları ise inşa edecek sorumluluğu yüklendiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluk sizlerle birlikte bizlerin de omuzlarındadır. Bizler üzerimize düşeni yapmak için çaba sarf etmekteyiz. İnşallah her daim bu gayreti taşıyacağız. Sizlerin de Türkiye'de bulunduğunuz süre zarfında akademik gelişiminizin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalardan olabildiğince istifadeniz geleceğinizde önemli bir yer tutacak. Kiminiz eğitim hayatının henüz başında kiminiz tamamlamak üzere kiminiz ise mezun olarak ülkesine geri dönmüş durumda. Umuyorum ki yeni başlayan kardeşlerimiz coğrafyamızın zenginliklerinden müstefit olur, mezun kardeşlerimiz kendi coğrafyalarına bu ilmi, sosyal ve kültürel zenginliği taşıyabilirler. Edindiğiniz arkadaşlık ve dostluğunuzu ömrünüz boyunca sürdürebilmenizi arzularız.

Öğrenciliğiniz boyunca misafirliğiniz ağır bassa da sizler artık bu ülkenin ayrılmaz birer parçasısınız. Ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye'den artık ev sahibi olarak bahsedeceksiniz. Bizler sizlerin bu kabullenişinden büyük memnuniyet duyacağız. Dilerim ki siz öğrencilerimiz ülkemizde bulunduğunuz süre boyunca edindiğiniz her alandaki çeşitli birikimi faydaya dönüştürebilir ve bu faydayı kendi değerleriniz ile birleştirip bulunduğunuz coğrafyalara katkı sunmaya devam edebilirsiniz."

Şentop, uluslararası öğrenciliğin her geçen gün yaygınlaştığını, çeşitli imkanlarla öğrenci hareketliliğinin de arttığını dile getirerek, "Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğini ve şartların iyileştirilmesini dikkatle takip ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu minval üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz." mesajını verdi.

İlim için gurbete çıkan, uzak diyarlardan gelerek misafir edilen öğrencilerin, Türkiye'yi daha iyi tanımaları ve kendi ülkelerinden taşıdıkları güzellikleri aktarabilmeleri adına gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu ifade eden Şentop, bu kapsamda 203 farklı ülkeden yaklaşık 200 bin öğrenciye ev sahipliği yapan UDEF'in yöneticilerine ve mensubu olan 68 uluslararası öğrenci derneğine emekleri için teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini önemsemenin yanı sıra kültür, sanat, spor, sağlık alanlarında da destek bahşeden, öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üreten UDEF'i takdir ettiğini söyleyen Şentop, 4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, kariyerlerinde başarı diledi.



