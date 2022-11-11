TBMM Başkanı Şentop’tan fezlekesi hazırlanan baskıncı üç CHP’li vekil hakkında açıklama

Yeni Akit Ankara

TBMM Başkanı Şentop, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Meclis bahçesinde vekillerle birlikte fidan dikti. Şentop, Yalova’da mahkeme basan 3 CHP’li vekile ilişkin hazırlanan fezlekeler hakkında sorulan soruya, daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını belirterek, “Kamu düzeninin bozulmasıyla ilgili hassasiyetlerimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Karma komisyonun yetkisinde bir husus” cevabını verdi.

“Sadece Milletvekillerimiz için değil vatandaşlarımız için de uygun değil”

CHP'li Seyit Torun, Ali Mahir Başarır ve Turan Akdoğan hakkında Yalova'da mahkemeye hakaret suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler hakkında Şentop şunları söyledi: “Ben de o görüntüleri izledim Çok üzüntü verici görüntüler. Zaman zaman tartışmalar oluyor mahkemeler esnasında. Ama görevi başındaki hakime karşı rencide edici, yüksek sesle ve hakaretamiz ifadelerle saldırmanın sadece milletvekillerimiz için değil normal vatandaşlarımız için de uygun olmadığını, şimdiye kadar benzer bir olay da yok. Vahim bir olay. Diğer süreçlerde Meclis Başkanı’nın bir yetkisi yok. Meclis başkanı gelen fezlekeleri yasama sorumsuzluğu bakımından inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun görevidir. Ben kamu düzeninin bozulmasıyla ilgili, güvenlik güçleriyle ilgili eylemlerde aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetlerimiz olduğunu hatırlatmak isterim. Karma komisyonun yetkisinde olan bir husus”