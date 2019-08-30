0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 03:05
TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz ’un 97. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, “Asil, aziz ve necip millemiz 1071’den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olmuştur ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bırakmıştır. 30 Ağustos 1922’de kaydedilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi de, işte bu kutlu davanın ve şerefli tarihimizin mihenk taşlarından birisidir.” dedi.


Şentop, mesajında, “İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır. İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimiz, Büyük Zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiş ve bütün dünyaya var olma mücadelesindeki kararlılığını kat’i surette ilan etmiş ve abideleşmiştir. O günlerden bugüne Türkiye Cumhuriyeti gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın umudu olmuştur. Türkiye, istiklâlini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adı olmuştur.Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde bize düşen, Büyük Türkiye davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver birer neferi olarak üstün gayretlerle bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahsiyetler olabilmektir” ifadelerine de yer verdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını belirten Şentop, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferin kazanılmasında emeği olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, Millî Mücadele’yi yürüten Birinci Meclis’in şerefli mensuplarını ve kahraman ordumuzun her bir ferdini rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 03:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
    1. TBMM Başkanı Şentop’dan 30 Ağustos..
    2. Genç kadının çantasını zorla alıp..
    3. 2 kişiyi öldürdü, 23 yıl kaçtı,..
    4. Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    5. CHP'liler itiraf etmişti... İmamoğlu 6..
    6. GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde..
    7. EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. İpsala Sınır Kapısı’na uzanan kuyruk 8..
    9. Ayvalık’ta 39 göçmen jandarmanın..
    10. TEM Otoyolunda seyir halinde olan özel..
    11. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    12. 'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı..
    13. Teröristlerin katlettiği muhtarın..
    14. Avrupa Ligi’nde Türk ekiplerinin..
    15. BM Güvenlik Konseyinde BAE aleyhinde..
    16. aynı yerde bir cansız beden daha..
    17. Yeni hamle sonrası çıldırdılar!..
    18. Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 30..
    19. Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
    20. Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Polis lojmanları önünde silah sesleri..
    23. İkinci baharlarını huzurevinde..
    24. Bilecik’te trafik kazası: 7 yaralı
    25. Mattis'ten bomba itiraf: ABD..
    26. Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı..
    27. Etkisiz hale getirilen terörist,..
    28. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda..
    29. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’..
    30. Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
    AK Parti’den istifa etmişti! Ali Babacan'ın safına geçen Beşir Atalay'a şok
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'