  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:41:29 -
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 21-22 Aralık'ta Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şentop, yarın başlayacak temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşecek.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak Şentop, programda katılımcılara hitap edecek.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün, Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni Başlıklı Sergisi'nin açılışını yapacak Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini (UBÜ) de ziyaret edecek ve burada gençlere hitap edecek.

Şentop, ziyaretinin son günü olan 22 Aralık'ta ise Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak.

Meclis Başkanı Şentop'a, Makedonya ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik edecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilir. KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte lise mezu..
İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım
Dünya

İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım

İran Afganistan'ın istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.
Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi
Gündem

Suriye Milli Ordusu takviye asker gönderdi! Harekat an meselesi

Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde yuvalanan teröristleri geri püskürtmek için bölgeye asker takviyesi yaptığı belirtild..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay