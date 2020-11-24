TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile buluştu:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgının başladığı geçen mart ayından bugüne kadar kimi zaman on-line kimi zaman yüz yüze; karma bir sistemle de olsa öğrencilerinize emek vermeye devam ettiniz. Bütün dünya bu yeni durum karşısında bocalarken eğitim kadromuz kısa sürede bu yeni şartlara uygun usullerle çalışmayı başardı." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya geldi.

Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak başlayan Şentop, öğretmenler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İlim ve irfan yolunda bu meşakkatli görevi en iyi şekilde ifa eden öğretmenlere öncelikle bir baba olarak müteşekkir olduğunu kaydeden Şentop, "Sonra da şahsım ve milletim adına her birinize en içten hislerimle şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki medeniyetimizin ihyası ve geleceğimizin inşası için vermiş olduğunuz üstün gayret ve mücadeleniz her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

Türkiye'de okul öncesinden liseye kadar her seviyede 19 milyon öğrenciye yaklaşık 1 milyon 118 bin öğretmenin hizmet verdiğini belirten Şentop, ülke olarak büyük bir eğitim kadrosuna sahip olunduğunu söyledi.

- "Eğitim kadromuz kısa sürede bu yeni şartlara uygun usullerle çalışmayı başardı"

Salgın tedbirleri sebebiyle bir müddet daha öğretmenlerin, öğrencileriyle, kendisinin de öğretmenlerle kameralar aracılığıyla buluşmaları sürdüreceğini dile getiren Şentop, önceliğin öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlıklı bir biçimde bu günleri geçirebilmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eğitim camiasının mensuplarına Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar dileyen Şentop, şöyle devam etti:

"Salgının başladığı geçen mart ayından bugüne kadar kimi zaman on-line kimi zaman yüz yüze; karma bir sistemle de olsa öğrencilerinize emek vermeye devam ettiniz. Bütün dünya bu yeni durum karşısında bocalarken eğitim kadromuz kısa sürede bu yeni şartlara uygun usullerle çalışmayı başardı. Eğitim sistemimizin yıllardır teknolojiye yatırım yapması, öğretmenlerimizin teknolojik altyapıyı kullanmadaki becerilerini geliştirmeleri, öğretmenlerimizin her şartta yüksek sorumluluk taşıması, bu başarımızın kaynağıdır.

Yüksek bir bilinçle eğitimin bir süreç olduğunu ve kesintiye uğrarsa onu düzeltmenin daha zor olacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Bunun içindir ki milletimizin gönlündeki yeriniz daima saygın ve daima müstesna bir yerdir."

- "İyi yetişmiş insan gücünden daha mühim meselemiz yoktur"

Eğitim ve öğretimin temel unsurunun öğretmen olduğunu vurgulayan Şentop, diğer bütün unsurların tali nitelikte olduğunu söyledi.

Bu hususun farkında olarak öğretmenlerin sorunlarını çözmeye büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Şentop, "Bir ülkenin esas zenginliği ne yeraltı ne de yerüstü kaynaklarıdır. İyi yetişmiş insan gücünden daha mühim meselemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin nitelikli insan gücünün yetişmesini sağlayan, cevheri işleyen esas kahramanlar olduğuna işaret eden Şentop, bu görevin çok zor olduğu kadar manevi hazzı en yüksek görevlerden olduğunun altını çizdi.

Diğer mesleklere göre öğretmenliğin, özünde sevgi ve özveri gibi ulvi sıfatlar taşıdığını dile getiren Şentop, "Gözümüzün nuru, geleceğimizin güvencesi olan sevgili çocuklarımızı, güvenle sizlere emanet ediyoruz. Bu kutlu emanetin, ilim, irfan ve hikmetle donanması için elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza inanıyorum. Her birimizin hamurunda, harcında engin sabrınız, tahammül ve emeğiniz var. Özellikle salgın günlerinde halkımız, öğretmenlerin önemini ve görevlerinin kutsiyetini çok daha iyi kavradı. Zira çocuklarımızın evde kalması sebebiyle hep birlikte yaşadığımız tecrübeler, onların eğitiminin ne denli zor bir iş olduğunu, onlarla iletişim kurmanın dahi ayrı bir beceri ve sabır gerektirdiğini, öğretmenlerimizin bu anlamda hem iletişimi ve hem de eğitme ve öğretme faaliyetini yürütmedeki maharetlerini yakinen idrak etmemize imkan verdi. Millet olarak sizlerin değerini zaten biliyorduk ama şimdi bunun daha çok ve daha yakından farkına varmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor"

Tarihte rönesans ve reform hareketlerinden sonra bir devletin en önemli kamusal vazifesi haline gelen eğitimin yaygınlaştırılması ve bu kapsamda ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesiyle Batı'nın büyük bir dönüşüme ve değişime girdiğini anlatan Şentop, "Ülkemizde de Sultan II. Abdülhamit'ten itibaren birçok yeni okulun açılması ve yaygınlaştırılmasıyla bir kalkınma hamlesi başlatılmış, bu hamle Cumhuriyetle birlikte çok daha üst noktalara ulaştırılmıştır." dedi.

Bu kapsamda okur-yazar insan sayısının hızla artmasıyla birlikte ülkenin kalkınmasının da buna paralel olarak hızlandığını ifade eden Şentop, bu gelişmenin temelindeki öğretmenlerin katkısına işaret etti.

Öğretmenin, öğrenciyi gelecek hayatına hazırlayan onu hayat yolculuğunda kendini tanıma noktasında cesaretlendiren bir rehber olduğuna dikkati çeken Şentop, "Her birimizin hayatına dokunan, duygu dünyamızı zenginleştiren, mesleki kariyerimize yön verirken bize yardımcı olan mutlaka özel bir veya birkaç öğretmenimiz olmuştur." şeklinde konuştu.

Programda Ercüment Oğuz isimli öğretmenin, hayatında iz bırakan öğretmenlerle ilgili sorusuna da cevap veren Şentop, "Bir öğretmen söylemek mümkün değil. Diğer öğretmenlerimize de haksızlık olur. Farklı yönleriyle birden fazla birçok öğretmenimiz olmuştu." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa'da İnönü Okulu Müdürü Mustafa Özker'in örnek aldığı bir şahsiyet olduğunu aktaran Şentop, hayatında iz bırakan öğretmenlerin bulunduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, ülkenin aydınlık yürüyüşüne öncülük ettiğini belirten Şentop, "Bilimin, aklın ve teknolojinin ışığında sahip olduğumuz değerlerimizle var oluşumuzu zenginleştiriyor, ülkemizi istikbale öğretmenlerimiz taşıyor." dedi.

Bu kutlu yolda devlet olarak her daim öğretmenlerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Şentop, "İlim ve irfan kadromuzun güçlenmesi için bütün imkan ve kaynaklarımızla daima yanınızdayız. Sizin rehberliğinizde geleceğe emniyet ve güvenle ilerleyeceğiz. Hürmet ve muhabbetle öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum." diye konuştu.











