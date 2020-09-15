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Aktüel TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:56:41 -
TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

TBMM (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.

Şentop'un makamında nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde, iki ülkenin parlamento, ekonomi ve ticari ilişkileri ele alındı. Mustafa Şentop, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u Türkiye'ye davet etti.

Kabulde iki ülkenin parlamentoları, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin, temasların artırılması gerektiği dile getirildi.

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