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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır."
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır."

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:10:39 -
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır."
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