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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:55:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın "Zafer Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

​​​​​​​Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Tek Vatan Harekatı’nda büyük bir zafer elde eden can Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete koşan 2783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet." mesajına yer verdi.

Şentop, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde çekilen bir fotoğrafı kullandı.

Ayrıca, TBMM Başkanı Şentop bir diğer mesajında ise "10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.


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