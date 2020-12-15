TBMM Başkanı Şentop, Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanlık Divanı heyetini kabul etti:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20. yüzyılın paradigmalarının sona erdiğini, bu paradigmalara göre oluşturulan uluslararası platformlar, kuruluşlar ve kuralların tartışılır hale geldiğini belirterek, "21. yüzyıl yeni bir dünyanın başlangıcı olacak. O bakımdan yeni uluslararası platformlara, yeni yaklaşımlara gereksinim var. Asya Parlamenter Asamblesi'nin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyonu icra edebileceğine inanıyorum." dedi.

Şentop, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ile APA Başkanlık Divanı heyetini kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul'da, 2019 yılında ise Antalya'da APA Genel Kurul toplantılarının yapıldığını, Kovid-19 salgını nedeniyle toplantının bu yıl yüz yüze gerçekleşemediğini söyledi.

APA Başkanlık Divanı heyetini Türkiye'de ve TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, en kısa zamanda yüz yüze toplantı yapmayı temenni etti.

APA'yı çok önemsediklerini ve asamblenin gelecekteki fonksiyonu bakımından çok daha büyük ümitler beslediklerini belirten Şentop, APA'nın gelişmesi için faaliyet gösterenlere de teşekkür etti.

- "Artık Avrupa'nın oyuncu diğer ülkelerin seyirci olduğu dünya yok"

Dünyada 20. yüzyılın sonlarından itibaren çok büyük bir değişim başladığını, 20. yüzyılın paradigmalarının sona erdiğini ifade eden Şentop, o paradigmalara göre oluşturulan uluslararası platformların, kuruluşların ve kuralların tartışılır hale geldiğini anlattı.

Şentop, 21. yüzyılın yeni bir dünyanın başlangıcı olacağına işaret ederek, "O bakımdan yeni uluslararası platformlara, yeni yaklaşımlara gereksinim var. Asya Parlamenter Asamblesinin bu bakımdan çok önemli bir fonksiyonu icra edebileceğini düşünüyor ve buna inanıyorum." diye konuştu.

Artık sadece Avrupa ülkelerinin oyuncu, diğer ülkelerin de seyirci olduğu bir dünyanın bulunmadığını vurgulayan Şentop, bundan sonra da böyle bir dünyanın olmayacağını belirtti.

Asya'nın dünyadaki gidişata siyasi, ekonomik, hukuk anlamında işleyişe etkili olacağı bir platformu oluşturması bakımından bu asambleye çok daha fazla kıymet ve önem verilmesi gerektiğini dile getiren Şentop, "Biz Türkiye olarak zaten bir süredir 'Yeniden Asya' başlığı altında dış politikamızda önemli bir hedef, açılım da belirledik. Bu platform başta olmak üzere Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

APA'nın başkanlığını üstlendiğini anımsatarak, bütün faaliyetleri çok yakından takip ettiğini belirten Şentop, APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan ile yapılan çalışmalarla ilgili sürekli irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Şentop, Kovid-19 salgınıyla beraber dünyadaki her şeyin, sağlığın, hastalıkların, virüslerin, tedavinin, aşının ve ilacın da küresel olduğunu anladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"İnsanlar olarak hepimiz birbirimize muhtacız. Sağlığımızı koruma bakımından muhtacız. Bugün aşı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, zengin ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayabilseler, bununla hastalıktan kurtulabilseler bunu yapacaklar ama bu yetmiyor. Bütün dünyaya aşıyı yaymadan, bütün insanları aşılamadan, dünyanın sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil. Artık dünyanın herhangi bir yerinde bir insan, sağlıklı, barış ve huzur içerisinde, asgari insani şartlar içerisinde yaşayamıyorsa diğer insanların hayatı, huzuru, sağlığı tehdit altındadır, tehlike altındadır. 'Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için.' anlayışının artık insanlar ve tüm dünya tarafından belki de biraz zorla kabul edileceği bir sürecin içerisindeyiz. Şüphesiz çok acı olaylar yaşıyoruz. Dünyada milyonlarca insan vefat etti. On milyonlarca insan hastalıktan etkilendi. Ülke ekonomileri çok ciddi ölçüde etkilendi."

TBMM Başkanı Şentop, salgın sürecinin bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, "Tabii ilk başladığında çok kısa süreceği tahmin edilmişti. Bu bakımdan biraz uluslararası ilişkiler çerçevesinde yapılacak toplantılar ve faaliyetler ertelenme niyetiyle hareket ediliyor. Fakat salgın uzayınca uluslararası ilişkileri, faaliyetleri ve toplantıları ertelemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerek yüz yüze gerekse online platformlarda bu toplantıları ve faaliyetleri sürdürmenin kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Başkanlık Divanı toplantısında, Asya Parlamenter Asamblesinin toplantılarının ve faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir hukuki zemini teşkil edecek tüzük değişikliği gerçekleştiğini anlatan Şentop, mutabakatla gerçekleşen içtüzük değişikliği çalışmasının, her şart altında faaliyetleri sürdürme konusunda kararlılıklarını gösterdiğini kaydetti. Şentop, "İnşallah ümit içerisindeyiz, önümüzdeki aylarda, belki yaza doğru yüz yüze genel kurul toplantısını yine Türkiye’de yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'de bu çalışma toplantısının yapılması kıymetli"

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ise Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek, böylesi zorlu bir dönemde Türkiye'de bu çalışma toplantısının organize edilmesinin kıymetli olduğunu belirtti.

​​​​​​​Şentop'un konuşmasındaki "Yeniden Asya" ismi verilen açılımın yalnızca Asya kıtası için değil, dünyanın geri kalanı için de oldukça faydalı işlere vesile olacağını söyleyen Majidi, "Türkiye'ye, TBMM'ye, bu çatı altında çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ülkelerimizin Meclisleri, parlamentolarımızın temsilcileri aktif çalışmalarına devam ederek, parlamenter diplomasiyi yaşatabiliriz. Bizim de tabii ki en büyük isteğimiz yüz yüze toplantılarımızın sağlıklı günlerde tekrarlanabileceği bir ana ulaşmaktır." şeklinde konuştu.



