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Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:30:08 -
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."
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