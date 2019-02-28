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TBMM Başkanı Şentop: "28 Şubat Darbesi,darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:46
TBMM Başkanı Şentop: "28 Şubat Darbesi,darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır” dedi.

 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, “142 yıllık parlamento ve anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet ve 69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübemizin en karanlık sayfalarını şüphesiz ki, askerî darbeler ve demokrasi dışı müdahaleler oluşturmaktadır. 27 Mayıs 1960’ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade, milletin bizatihi kendisine yönelen menfur suikastlerdir. Apaçık ortadadır ki, 28 Şubat Darbesi de, milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir. Toplumun önemli bir kısmını hedef alan bu darbe, ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır neticelere yol açmıştır. Darbeyi takip eden süreçte yaşanan ekonomik ve siyasi kriz, ülkemizin çok değerli yıllarına mal olurken devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırlamıştır. Fakat, milletimizin basireti ve sağduyusu bu tür bir çatışma beklentisini boşa çıkarmış, ‘28 Şubat bin yıl devam edecek’ sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır” dedi.

 

Şentop, “Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasp etmeyi çeşitli kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak hedefleyenler, Türkiye’nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. Bu menhûs geleneğin son örneği olan 15 Temmuz Darbesini planlayan ve milletimizin kanını döküp istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır.

 

28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayrımilli ve hatta millet düşmanı olan darbecilik geleneğini, bu uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır. Türkiye’nin ve demokrasimizin teminatı da, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:46
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