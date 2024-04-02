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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye için zorunluluk
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye için zorunluluk

Yeniakit Publisher
2024-04-02 22:22:00 -
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye için zorunluluk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in önünde iki temel sorumluluk olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te milletvekilleriyle iftar programında konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi.

28’inci dönem Meclis’in önünde iki temel sorumluluk olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, bu dönemde Meclis İç Tüzüğü’nün yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kurtulmuş, “Bu dönemde yıllardır konuştuğumuz, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç tüzük için partiler arasında diyalogla bu konunun çözülmesini temenni ediyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’in önündeki ikinci sorumluluğun ise yeni bir anayasa olduğunu anlattı.

“Aynen 1921 Anayasası’nda olduğu gibi Türkiye’nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır.” diyen Başkan Kurtulmuş, “Şunu söylememiz gerekir; artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eselerini bünyesinde taşıyan bu mevcut Anayasa’dan Türkiye’nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir.” dedi.
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Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin demokratik standardının yükseltilmesi için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Ümit ediyoruz ki; burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde hele hele hiç millete gitmeye hiç gerek kalmadan Meclis’te oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şeref de 28’inci dönem milletvekillerinin üzerinde olur.” diye konuştu.

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