  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül’le ilgili flaş gelişme

Seçimlere az bir süre kala İstanbul için bomba anket geldi! İşte çok ama çok şaşırtan rakamlar

Avrupalı çiftçiler Brüksel’de eylemde!

Ahmet Hakan’dan “Yeniden Refah” bombası! Vay vay vay

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf! Yer yerinden oynayacak! Sen ne yaptın böyle Bay Kemal

“AK Partili isimden duydum” diyerek açıkladı! Hafize Gaye Erkan’la ilgili şok iddia! Türkiye resmen ayağa kalkacak

Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü
Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-02-07 20:12:00 -
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası meselelerle İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları ele alındı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Suudi Arabistan halkları arasındaki köklü kardeşlik bağını her alanda geliştirme arzusunda olduklarını, parlamentolar arası karşılıklı ziyaretlerle de iki ülke arasındaki pozitif gidişata katkıda bulunulabileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede büyük bir insanlık dramının yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği, Filistin halkının haklarını koruyan adil bir barışın mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında alınan ara kararın Filistin davasının geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğuna da işaret eden Kurtulmuş, bu ara kararın yeni bir siyasi mücadele döneminin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, bu yeni dönemde bölge ülkelerinin siyasi farklılıklarını koruyarak birlikte hareket etmelerinin önem kazandığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Murat Kurum'u kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Murat Kurum'u kabul etti

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Murat Kurum'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş Al Mektum ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş Al Mektum ile görüştü

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş Al Mektum ile görüştü

Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması!
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması!

Siyaset

Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23