TBMM Başkanı Numan Kurtlmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Kurtulmuş, Bahçeli’nin Meclis’teki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirdiğini, görüşmelerinde, hem Meclis’in açılışı dolayısıyla fikir paylaşımında bulunduklarını hem de TBMM Başkanı seçilmesinde şahsı ve grubu adına verdiği destek ve güven dolayısıyla teşekkür ettiğini belirtti.

Yeni dönemde TBMM'nin güzel bir çalışma dönemini idrak etmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, demokratik olgunluk ve partiler arasında diyalog zemini içerisinde TBMM'nin, önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletin beklentilerine uygun faaliyetlerini icra edeceğini söyledi.

Kendisini ziyarete gelen parti gruplarının hepsini bu süreçte ziyaret edeceğini belirten Kurtulmuş, bu gruplara hem yeni dönemde başarı dileklerini sunacaklarını hem de çalışma dönemine ilişkin ana konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını ifade etti. Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem’in hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Kurtulmuş'a başarılar diledi.

“(Yeni anayasa) Yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum”

Yeni anayasa konusunda bir soru üzerine Kurtulmuş, bu konuda esas olanın iyi niyetli tavrın önyargı olmaksızın ortaya konulması olduğunu vurguladı. Türkiye'nin artık bu konularda ciddi bir siyasi birikiminin, fikri müktesebatının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül anayasasından kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM'dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının, yani görüşü olan herkesin bu görüşlerini bir şekilde alırız ve mühim olan bu sonucu da en verimli şekilde ortaya koyabilmektedir. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonucu alabileceğimizi düşünüyorum”

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