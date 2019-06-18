TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Muhammed Mursi açıklaması

Taha Emre Özdemir Ankara

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

'Şerefi ile yaşadı, şerefi ile vefat etti'

Başkentteki gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Namazda konuşan Başkan Şentop, Muhammed Mursi'yi rahmetle andığını belirtirken, " 'Peygamber Efendimiz nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşrolunursun.' buyuruyor. Şerefli yaşayan insanlar şerefleri ile ölüyorlar. Muhammed Mursi de şerefiyle yaşamış ve şerefi ile vefat etmiştir." dedi.