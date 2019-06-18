0553 313 94 23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Muhammed Mursi açıklaması

İslam alemi Mısır'ın şehit lideri Muhammed Mursi için saf tuttu. Türkiye'nin 81 ilinde de merhum Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınan namazda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şerefli bir hayat yaşayan Mursi, şerefi ile vefat etmiştir." dedi.

18 Haziran 2019 Salı 20:23
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Muhammed Mursi açıklaması

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye'nin 81 ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

'Şerefi ile yaşadı, şerefi ile vefat etti'

Başkentteki gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Namazda konuşan Başkan Şentop, Muhammed Mursi'yi rahmetle andığını belirtirken, " 'Peygamber Efendimiz nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşrolunursun.' buyuruyor. Şerefli yaşayan insanlar şerefleri ile ölüyorlar. Muhammed Mursi de şerefiyle yaşamış ve şerefi ile vefat etmiştir." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:23
  1. Ankara
  2. Mustafa Şentop
  3. Muhammed Mursi
  4. Abdulhamit Gül
  5. Vasip Şahin
  6. Hacı Bayram-ı Veli Camisi
  7. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu yarın açıklayacak
    1. BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu..
    2. Araklı’daki sel sonrası Vali Ustaoğlu..
    3. Kocaeli'de yangın
    4. Yasaklanmıştı, deniz altında gizlenmiş..
    5. "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni..
    6. Akciğer nakli için 2 yıl bekledi,..
    7. İran ile Rusya arasında 12 mutabakat..
    8. Askerlik süresi altı aya düştü
    9. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    10. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    11. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    12. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    13. Fatsa’da hortum paniği
    14. KKTC'den kritik hamle! Yıllardır..
    15. Ordu’da hortum
    16. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    17. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    18. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    19. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    20. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    21. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    22. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    23. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    24. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    25. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    26. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    27. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    28. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    29. "Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait..
    30. Mersin’de sel
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!