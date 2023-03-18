TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

“Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümünde büyük destanın aziz kahramanlarını rahmetle, tâzimle yâd ediyoruz” diyen Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gelibolu, Arıburnu, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar… Ve denizden karaya nice cephede, bir nesil hiç tereddüt etmeden şehâdete koşarken, bütün hakikatiyle tarihimizin en eşsiz ve şanlı mücadelelerini vermişlerdir.

İstiklâl Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Destanımızdan Kurtuluş Savaşımıza, büyük zaferlerimizin büyük komutanlarını, Seyit Onbaşı’dan Mücahide Hatice Hanım’a esareti reddeden, istiklâlimiz için canlarını veren yüzbinlerce vatan evladını hürmetle anıyoruz.

Aziz Milletimiz, tarihimizde olduğu gibi egemenliğine ve iradesine müdahale etmek isteyenlere asla müsaade etmeyecek, hiç bir baskı ve zorbalığa asla boyun eğmeyecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Cumhuriyetin 100. Yılından müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir.

Çanakkale’de bugün yalnızca bedenen bulunmuyor, her bir karışı şehadetle şerefli toprağına hürmetle, tarihimizi idrak yolunda adımlarımızı atıyoruz. Ecdadımızı yalnızca anıtlarla anmıyor, bilgiyle hatırlamayı ve mücadele ruhunu anlamayı vazifemiz biliyoruz.

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Tarihimizi ve medeniyetimizi anlamak üzere okuyan, merak eden ve üzerine düşünerek hayata yeni kapılar açan gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu bilge yaklaşımınız dünyaya emsal olsun. 108 yıl önce Çanakkale’deki gencecik kahramanların yüreğinde vatan sevgisiyle yanan ateşin kıvılcımlarını gözlerinizde görüyoruz. Yaşadığımız zor zamanlarda, şehirlerimizi ve geleceğimizi inşa ederken, umudumuz sizlerle güçlü ve yarınlarımız sizlerle emin olarak hiç durmadan yürüyeceğiz.

Yılmadık, yılmayacağız!

Yahya Kemal’in, Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Arif Nihat Asya’nın, Mehmet Akif’in kelimeleriyle Çanakkale ruhunu yaşarken, Milletimizi, inancımızı ve ideallerimizi yüreklerinden yüreklerimize taşıyan nice usta şairimizi de vatan sevdamıza tercüman olan eşsiz şiirleriyle yâd ediyoruz.

İstiklâl Şairimizin Çanakkale Zaferi haberini aldığı anın ilhamıyla yüreğine düşen dizelerle;

‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir’

Birliğimiz, beraberliğimiz, daim olsun. Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümü kutlu olsun”