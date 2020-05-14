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Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:24:39 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, paylaşımında, "Milletimizin medeniyet terkibi ve istikbal iddiası olarak bin yılların birikimini teşkil eden Türkçemiz, sadece bir iletişim aracı değil, vatan sınırlarını çizen, konuşulduğu her yerde milli varlığımızı ilan eden bir ufuktur. Milletimizin Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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