TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ programı kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen Şentop'u, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter karşıladı.

Burada filografi tekniğiyle işlenmiş Türk bayrağı ve çiçek sunulan Şentop, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile kent merkezine geçti.

Şentop, Eski Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.

Burada Şentop'a AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ayasofya Camisi'nin tablosu hediye edildi.

Bedestende çay içen Şentop, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Şentop, burada Namık Kemal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kurt'tan bilgi aldı.

Daha sonra Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Şentop, ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların taşınması sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyede bulundu.